Иван Иванов срази тайландец на старта в Майорка

Иван Иванов спечели сет на нула и преодоля първия кръг на турнира по тенис от веригата "Чалънджър" в Майорка. 17-годишният българин надви тайландеца Максимъс Джоунс с 6:0, 6:4, а двубоят продължи час и 15 минути.

Иванов, участващ в турнира с “уайлд кард”, прегази квалификанта от Тайланд в първия сет. Българинът спечели 83% от точките на първи сервис и не позволи на Джоунс да достигне до разиграване за пробив, а от своя страна постигна три и завърши частта за 28 минути.

Иванов загуби за първи път на собствен сервис в началото на втория сет, но върна пробива в осмия гейм и го защити за 5:4. Впоследствие българинът пропиля два мачбола на подаване на Джоунс, но реализира третия за 6:4.

В следващия кръг Иванов ще срещне 152-ия в света Марк Лаял от Естония.

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Снимки: Imago