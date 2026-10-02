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Оже-Алиасим привлече бивш треньор на Федерер в екипа си

  • 2 окт 2026 | 14:44
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Оже-Алиасим привлече бивш треньор на Федерер в екипа си

Канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим, който в момента заема петото място в световната ранглиста на АТР, включи бившия номер 3 в света Иван Любичич в треньорския си екип.

През юли 26-годишният канадец сложи край на партньорството си с французина Фредерик Фонтан, а от сега ще работи с хърватския специалист. Като играч Любичич има 10 титли от веригата АТР между 1998 и 2012 година, а след края на състезателната си кариера той бе треньор на бившия номер 1 Роджър Федерер от 2016-а до оттеглянето на швейцареца от тениса през 2022-ра.

"Нямам търпение да отворя нова глава с Иван. Да се захващаме за работа", написа Оже-Алиасим в публикация в социалната мрежа Инстаграм.

Канадецът има баланс 35 победи на 17 поражения през този сезон, като през февруари вдигна деветата си титла от АТР в Монпелие и се изкачи до рекордната за кариерата си четвърта позиция в света през юни.

Вчера той изненадващо отпадна на старта на турнира от сериите АТР 500 в китайската столица Пекин от руснака Карен Хачанов, а следващата надпревара, за който е заявил участие е "Мастърс" в Шанхай в опит да се класира за финалите на АТР в края на сезона за трети път в кариерата си.

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