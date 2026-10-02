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Плеймейкърът Джамал Шед подписа нов договор с Раптърс

  • 2 окт 2026 | 11:11
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Плеймейкърът Джамал Шед подписа нов договор с Раптърс

Плеймейкърът на Торонто Раптърс Джамал Шед подписа нов тригодишен договор на стойност 24 милиона долара, съобщи неговият агент Кей Джей Смит.

Новата сделка ще задържи 24-годишния американец в единствения канадски отбор в Националната баскетболна асоциация до края на сезон 2029/30.

Шед бе взет от Сакраменто Кингс под номер 45 в драфта през 2024 година. Малко след това той бе пратен в Торонто заедно с българина Александър Везенков и Девиън Мичъл, а в замяна "кралете" получиха крилото Джейлън МакДаниелс. За разлика от Везенков, който се прибра в Европа, за да играе за Олимпиакос, и Мичъл, който премина в Маями Хийт в началото на 2025 година, Шед бързо се превърна във важна част от ротацията на старши треньора Дарко Роякович и за два сезона изигра общо 157 мача в редовния сезон, включително и всички 82 срещи през последната кампания. В нея той постигна 354 асистенции, влизайки от пейката, което бе най-доброто постижение сред всички играчи в НБА, започващи като резерви.

Средните показатели на гарда през сезон 2025/26 бяха 6,6 точки, 5,4 асистенции и 1,7 борби на мач.

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