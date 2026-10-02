"Чайки" отнесоха наградите в Премиър лийг за септември

Треньорът на Брайтън Фабиан Хюрцелер бе избран за мениджър на месец септември в Премиър лийг, след като изведе отбора си до трето място във временното класиране. “Чайките” записаха равенство с Лийдс (1:1) в началото на месеца, но след това разгромиха с 5:0 като гост Ковънтри и постигнаха впечатляващ успех с 3:0 над шампиона Арсенал.

За Хюрцелер това е второ такова отличие, след като за първи път триумфира с него през август 2024 година.

През този сезон Брайтън води в Премиър лийг по отношение на няколко съществени показателя - контрол над топката, точни удари на мач, създадени големи голови положения и спечелване на топката в последната третина на терена. Освен това отбелязаните от тях 16 гола в първенството са с три повече от тези на втория най-резултатен отбор – Арсенал, като воденият от Хюрцелер състав демонстрира висока резултатност със средно 3,2 гола на мач.

Германецът спечели с конкуренцията на Андони Ираола и Енцо Мареска.

Наградата за играч на месеца също отиде за футболист на Брайтън, който също е германец - Паскал Грос. 35-годишният халф отбеляза два гола и направи три асистенции през септември. За него това е първа такава награда. Той е едва четвъртият германец, който я печели, след Илкай Гюндоган, Льорой Сане и Юрген Клинсман.

Люис Дънк пък в автор на гола на месеца за попадението си срещу Ковънтри.

Давид Рая е с най-доброто спасяване за септември за отразената дузпа в двубоя със Съндърланд.

Nine goals scored, one conceded in just three September matches 🫡



Fabian Hurzeler guiding @BHAFC to third in the table 💙🤍 pic.twitter.com/vcVTwCzYjm — Premier League (@premierleague) October 2, 2026

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