Отложиха мач от Северозападната трета лига

Предстоящото гостуване на Ком (Берковица) на ФК Троян се отлага. Двубоят трябваше да се състои нта 3 октомври (събота) от 16:00 часа, но домакините имат ангажимент в турнира за Купата на България.

От БФС информираха, че новата дата за двубоя е 21 ноември, т.е. след края на есенния дял от сезона в Северозападната Трета лига, който приключва на 14 ноември. Така следващият двубой за берковчани е на 10 октомври – домакинство на Севлиево от 16:00 часа.

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