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Феран Торес отпадна от състава на Испания, заменя го дебютант от Реал, който вчера влезе в историята

  • 2 окт 2026 | 16:45
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Феран Торес отпадна от състава на Испания заради дискомфорт в левия глезен. Това е четвъртият играч на световния шампион, който напуска лагера на “Ла Фурия Роха”. Преди него същото се случи с Ерик Гарсия, Алехандро Грималдо и Нико Уилямс.

Нападателят на ПСЖ тази сутрин е тренирал с останалите си съотборници, но според испанската федерация упоритостта на симптомите се е оказала сериозна пречка той да продължи с отбора. Феран беше титуляр при победата над Англия на “Уембли”, а след това остана неизползвана резерва с двубоя с Хърватия на “Рамон Санчес Писхуан”.

Луис де ла Фуенте повика на мястото на Торес нападателя на Реал Мадрид Карлос Еспи, който ще бъде на разположение за мачовете с Чехия и Хърватия. 21-годишният футболист, който през лятото бе привлечен от Леванте, се представя много добре от началото на сезона, като до момента отбеляза пет гола за “белите”. Вчера той изригна с пет попадения и две асистенции за младежкия тим на Испания при разгромната победа с 13:0 срещу Сан Мариано. Така той стана първият играч на младежкия национален тим на “Ла Фурия Роха”, който успява да отбележи пет гола в един мач. Забележителното е, че това се случи в първия му двубой като титуляр за тази селекция. Сега той ще има шанса да запише и дебют за първия отбор на Испания.

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Снимки: Imago

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