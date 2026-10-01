Изпълнително бюро на БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри в Дакар

Изпълнително бюро на БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по време на днешното си редовно заседание, проведено в София.

Останалите точки в дневния ред бяха приемане на доклад за дейността на БОК за периода юни 2026г. - септември 2026г.; разглеждане и утвърждаване на Правилник за организацията и провеждането на Националния младежки олимпийски спортен фестивал; разглеждане на предложение за утвърждаване състава на делегацията на БОК за участие в Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал; разглеждане на предложение и вземане на решение за учредяване от страна на БОК на Българска олимпийска фондация; разглеждане на предложение и вземане на решение на основание чл. 43 т. 1О от Устава на БОК за избор на нови членове и председател на следните комисии на БОК - Комисия по олимпийска подготовка, Медицинска комисия, Комисия по Олимпийска солидарност, медийна комисия и комисия на атлетите; доклад на КС относно извършена проверка на основание решение на ИБ;

Председателят Весела Лечева акцентира върху две важни новини за БОК – посещението на делегация в Лозана по покана на президента Кърсти Ковънтри, както и решението на правителството да предостави нова сграда на централата.

„Вчера бяхме на първо посещение в сградата. Ще има нужда от вътрешни подобрения, но Българският олимпийски комитет получи достоен дом, който ще ползва десетилетия напред“, каза Весела Лечева.

През 2026 г. БОК разшири значително участието си в програмата „Олимпийска солидарност“ на Международния олимпийски комитет. Новото ръководство кандидатства по седем програми/ направления, по които предишното ръководство не е кандидатствало, и пренасочи средствата по континенталната програма към развитието на спорта. Така подкрепата от олимпийското движение достига до повече спортове, повече спортисти и повече хора в страната.

Със седем нови програми, два подкрепени национални отбора и четири спорта с нова подкрепа, БОК използва много по-пълно възможностите, които „Олимпийска солидарност“ предоставя на националните олимпийски комитети. Подкрепата вече обхваща не само администрацията, а и отборите, младите таланти, спортистите, образованието и олимпийските ценности и продължава да се разширява през 2027 г.

България ще участва със 17 спортисти в 13 вида спорт - бадминтон, борба (плажна), брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу, фехтовка на на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Бадминтон

Елена Попиванова - индивидуално

Теодор Митев - индивидуално

Борба (плажна)

Кристин Илийна - кат. 45 кг

Брейк

Ая Краева - брейк денс

Гимнастика (спортна)

Никълъс Наков - индивидуално

Джудо

Иван Николчев - кат. 81 кг

Колоездене

Димитър Митев - индивидуално по часовник, шосе

Лека атлетика

Зара Илиева - 3000 м

Стилян Орлинов - скок дължина

Васил Антонов - 400 м

Плуване

Симона Иванова - 200м свободен стил + 100 и 400 св. стил доп.*

Димитър Докузов - 400м свободен стил + 100 и 200 св. стил доп.*

Скейтборд

Юлия Плагенборг - стрийт скейтборд

Стрелба с лък

Неда Кендерова - рекърв

Таекуондо

Анди Владимиров - кат. +73 кг

Ушу

Калина Славчева - тайджикуан и чангкуан

Фехтовка

Никола Меицов - сабя

Треньори – 13

Илиян Кръстев - треньор бадминтон

Даяна Пашева - треньор борба (плажна)

Иван Калинов - треньор брейк

Делян Димитров - треньор гимнастика

Николай Станчев - треньор колоездене

Ганчо Дойков - треньор джудо

Атанас Иванов - треньор лека атлетика

Петър Иванов - треньор плуване

Марин Сладкаров - треньор скейтборд

Венцислав Великов - треньор стрелба с лък

Пламен Трънски - треньор таекуондо ВТ

Лиляна Чобанова - треньор ушу

Кирил Захаринов - треньор фехтовка

Длъжностни лица - 2

Володя Златев - Шеф на мисия

Борис Борисов - лекар на делегацията

Ръководство – 2

Весела Лечева - Председател на БОК /Ръководител на делегацията

Данаил Димов - Генерален секретар БОК/Заместник ръководител на делегацията

Оперативен екип – 6

Миляна Велева - Пресаташе, БОК

Камелия Игнатова - Международен отдел БОК

Деница Панчева - Международен отдел

Християн Янков - Протокол

Ивелина Иванова - Медии

Костадин Андонов - Фотограф

Изпълнителното бюро взе решение да учреди „Българска олимпийска фондация“

За председател на настоятелството бе избран д-р Володя Златев. В настоятелството влизат още Боран Хаджиев, Валентин Йорданов, Величка Христева, Йорданка Благоева, Мартин Миланов, Микеле Санторели.

Избрани бяха и нови помощни органи на Изпълнителното бюро на - Комисия по олимпийска подготовка, Медицинска комисия, Комисия по Олимпийска солидарност, медийна комисия и комисия на атлетите.

ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА

Проф. Свилен Нейков – летни спортове, председател

Георги Бобев – зимни спортове, председател

Илияна Раева

Красимир Инински

Любомир Ганев

Георги Павлов

Георги Аврамчев

Данаил Димов

МЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ

Проф. д-р Христо Бозов – председател

Чл.кор. проф. Георги Момеков

Д-р Иван Георгиев

Проф. д-р Иван Мазнев

Д-р Асен Меджидиев

Д-р Ивайло Якимов

ОЛИМПИЙСКА СОЛИДАРНОСТ

Доц. Румен Стоилов - председател

Красимир Дунев

Христо Турлаков

Явор Андреев

Катерина Генова

КОМИСИЯ НА АТЛЕТИТЕ

Радослав Янков - председател

Боряна Калейн

Йоана Илиева

Ивелина Илиева

Карлос Насар

Семен Новиков

Теодор Салпаров

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

Проф. Ефрем Ефремов – председател

Владислава Лазарова

Д-р Миляна Велева

Стефан Георгиев

Найден Тодоров

Делян Кючуков

В края на заседанието председателят на Контролния съвет проф. Антонио Антонов представи доклад от извършената проверка на БОК. Комисията е разгледала 1400 документа с обем от 10 000 страници за периода 2022-2026 г. Констатирани са редица нередности, с които бяха запознати членовете на Изпълнителното бюро.

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