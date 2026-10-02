Тежки разкрития от БОК: Къде са 160 000 лева?

Докладът за дейността на олимпийския комитет от 2022 до 2026 г. е над 10 000 страници, разкри пред bTV Весела Лечева

Ръководство на Българския олимпийски комитет е заварило сериозни проблеми във финансовото и административното състояние на организацията. Това стана ясно от думите на Весела Лечева. Председателят на БОК и ръководството представи данни от доклад на Контролната комисия за работата на БОК през последните години.

Докладът обхваща периода от 2022 до 2026 г. и съдържа над 10 000 страници обобщени данни за дейността на организацията. Според представената информация в него има „много тревожни данни“, определени дори като „срамни за такава организация“.

„Нека престанем с негативните новини. Тази практика трябва да бъде изкоренена“, сподели в ефира на "Тази сутрин" Лечева.

Сред въпросите, които предстои да бъдат изяснени, са и разходите за адвокатски хонорари, за хора, които да водили битки срещу решенията на Общото събрание на олимпийския комитет. По думите на Лечева те надхвърлят 30 000 лева и са били значителни спрямо средствата, с които разполага президентската институция.

„Историята на олимпийското движение не заслужава да се говори само за това. Ще вземем мерки и ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с обществени средства“, заяви тя.

Посочено бе и че дружество, свързано с БОК, е натрупало сериозни задължения. По думите на ръководството става въпрос за фирма, при което са установени проблеми с финансовата документация. Става дума за около 160 000 лева, за които липсват разходни документи.

„Задълженията бяха над 400 000 евро. Поетапно започнахме да ги изчистваме“, каза още Лечева.

Новото ръководство подчерта, че всеки от членовете на БОК има възможност да се запознае с документацията.

„Тази папка стои в БОК. Всеки един от членовете може да се запознае с нея. Всичко е описано.“

Предстои да се прецени какви действия ще бъдат предприети по отделните казуси.

„Ако не приемат средствата да бъдат възстановени в разумни срокове, ще потърсим отговорност“, категорична е Лечева.

Казусът с щангите

„Тази порочна практика се повтаря. Срамната съдебна сага се простира и във федерациите. Щангите са един от най-успешните спортове в българската олимпийска история и някакъв човечец с една жалба да спре развитието на цял един спорт, да възпрепятства участието на нашите атлети! Ти заличаваш миналото, зачеркваш усилията на спортисти и треньори, обезсмисляш техния труд“, каза председателя на БОК по повод жалбата на Пламен Братойчев, която спира вписването в длъжност на президента на БФВТ Асен Златев.

Според ръководството слабостите на съдебната система могат да бъдат използвани за блокиране на работата на нови ръководства и цели спортни организации и затова е дошло време за законодателни промени, които да следват световната практика.

"Представяте ли си какъв хаос ще настане в световния спорт, ако по този начин се действаше", попита Лечева.

„Ние можем да бъдем инициатори на промени. С една обикновена жалба да спреш всичко, което прави новото ръководство, не е нормално“, заявиха от БОК.

Фокус върху олимпийските квалификации

Новото ръководство поставя като основен приоритет и подготовката на българските спортисти за олимпийските квалификации. От БОК подчертаха, че конкуренцията за олимпийски квоти става все по-сериозна, а българските състезатели се изправят срещу спортни сили като Китай, Южна Корея и Казахстан.

„Квалификациите са тежки състезания и битки, които трябва да водят нашите състезатели. Конкуренцията е невероятна. Няма да кажем само: стискаме палци и да се класират. Трябва да им дадем възможност да участват в квалификациите при най-добрите условия. Искаме да си партнираме с Министерството на младежта и спорта“, заяви Лечева.

Новата сграда на БОК

"Преди всичко искам да изкажа своята благодарност към правителството за това, че взе в толкова кратки срокове това решение, чакано от много дълги години. Много правителства не успяха да намерят решение. Смятам, че това е домът, който заслужава Българското олимпийско движение", заяви Лечева.

Тя напомни, че още през юни журналистите са се запознали със състоянието на старата сграда на ул. „Ангел Кънчев“, като са видели с очите си състоянието на работните помещения, както и мястото, на което се съхранява ценния архив.

"Към новата ни сграда имаше изключително много интереси, апетити и може би това е било причината 10 години тя да стои в това състояние. Но най-хубавото в нея е, че тя дава възможност БОК да развие всички свои идеи, които ние представихме пред Общото събрание преди година и половина", добави Лечева.

Онзи ден председателят на БОК получи ключовете и направи първи оглед. Предстои вътрешна реновация на помещенията.

"Смятаме да направим конкурс, който да предостави най-добрата възможност за функционирането на тази сграда. Ние ще разпишем нашето задание - какво точно очакваме, какви работни места да има, какви да са залите, защото нашата идея е там да има олимпийска библиотека - ние го наричаме олимпийско наследство, музей. Но да има и зали, където спортните федерации и организации да провеждат своите събрания и семинари, така че да бъде едно наистина работещо място и дом за всяка една спортна организация", добави Весела Лечева.

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