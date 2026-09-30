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Националният отбор по бадминтон за юноши и девойки е на лагер в Кайро преди Световното

  • 30 сеп 2026 | 18:09
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Националният отбор по бадминтон за юноши и девойки е на лагер в Кайро преди Световното

Националният отбор по бадминтон за юноши и девойки до 19 години е на лагер в Кайро (Египет) преди Световното първенство. Българите ще се подготвят там пет дни по покана на Световната федерация.

Тимът е в състав: Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Елена Попиванова, Лили Радева, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньор Иван Русев.

Двама от състезателите - Стилиян Нановски и Симай Мехмедова, заедно със втория треньор Илиян Кръстев ще пристигнат преди мачовете на отбора, защото имат леки контузии и продължават възстановяването си в София.

На 5 октомври започва Световното отборно първенство, а България е в група със Сингапур и Филипините.

От 12 октомври стартира индивидуалната надпревара, като схемите ще бъдат изтеглени през следващите дни.

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