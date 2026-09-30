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Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

  • 30 сеп 2026 | 15:34
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Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на Съвета за електронни медии (СЕМ) и обществените медии, на която бяха обсъдени възможностите за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство.

Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между институциите, спортните организации и обществените медии при планирането и отразяването на значими спортни прояви.

“Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии“, заяви министър Керязов.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи за създаване на условия спортните постижения на българските състезатели да бъдат достъпни до възможно най-широка аудитория.

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