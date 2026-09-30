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Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на БОК

  • 30 сеп 2026 | 15:55
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Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева получи днес ключовете от новата сграда на организацията на бул. „Васил Левски“. Лечева и генералният секретар Данаил Димов огледаха помещенията, като предстои да се набележат и първите стъпки за вътрешно реновиране на сградата.

С решение на Министерския съвет от 17 септември 2026 г. Българският олимпийски комитет (БОК) получи нова сграда за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. Известна на софиянци като бившето Иранско посолство, тя се намира на ъгъла на бул. „Васил Левски“ 77 с ул. „Иван Вазов“, срещу Княжеската градина. Сградата е в непосредствена близост до Спортната палата и срещу Националния стадион „Васил Левски“, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София.

„Днес официално получихме ключовете от тази сграда. Благодаря отново на българското правителство, което реши един дълго отлаган въпрос. Българският олимпийски комитет заслужава подобен дом, който да бъде изпълнен със съдържание. Днес дойдохме на оглед, за да изчистим концепцията. Има нужда от ремонт, от правилно разпределение на помещенията. Всичко това ще бъде извършено в кратки срокове. Надявам се, че тази сграда ще е истински олимпийски дом, която всяка спортна федерация ще чувства като свой. Имаме за цел да развиваме дейност, която да подпомага олимпийското движение с работни групи, семинари, да имаме олимпийска библиотека, музей на олимпийското движение“, каза Весела Лечева.

Председателят на БОК ще запознае членовете на Изпълнителното бюро със следващите стъпки, които ще бъдат предприети, както и членовете на Общото събрание, насрочено за 14 октомври в София.

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