Марко "Snappi" Пфайфер е новият треньор на HEROIC

Марко "Snappi" Пфайфер официално е новият старши треньор на HEROIC. 36-годишният датчанин заменя Йонас "doto" Форс, който по-рано през деня бе изваден от сметките на отбора по CS2.

An old friend and legend returns home in a different role 🔥



Welcome back @SnappiCSGO pic.twitter.com/903zKg0t3N — HEROIC (@heroicgg) October 1, 2026

Назначението бележи края на близо 20-годишната състезателна кариера на Snappi като играч.

Snappi поема отбор, който заема 17-о място в световната ранглиста и има два спечелени трофея през сезона - Stake Ranked Episode 3 и Stake Pulse Beat II. Дебютът му като треньор ще бъде на Stake Pulse Beat III в Стокхолм между 12 и 17 октомври.

Снимка: HLTV

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