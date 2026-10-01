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Марко "Snappi" Пфайфер е новият треньор на HEROIC

  • 1 окт 2026 | 20:21
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Марко "Snappi" Пфайфер е новият треньор на HEROIC

Марко "Snappi" Пфайфер официално е новият старши треньор на HEROIC. 36-годишният датчанин заменя Йонас "doto" Форс, който по-рано през деня бе изваден от сметките на отбора по CS2.

Назначението бележи края на близо 20-годишната състезателна кариера на Snappi като играч.

Snappi поема отбор, който заема 17-о място в световната ранглиста и има два спечелени трофея през сезона - Stake Ranked Episode 3 и Stake Pulse Beat II. Дебютът му като треньор ще бъде на Stake Pulse Beat III в Стокхолм между 12 и 17 октомври.

Снимка: HLTV

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