Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Тибо Куртоа инвестира в голям отбор по електронни спортове

  • 29 сеп 2026 | 18:41
  • 262
  • 0
Тибо Куртоа инвестира в голям отбор по електронни спортове

Звездата на Реал Мадрид Тибо Куртоа и предприемачът Гонсало Вила стават инвеститори във Fusion Esports Group чрез своята платформа NXTPLAY. Новината бе обявена от датската организация Astralis, която вече е част от портфолиото на инвестиционната компания.

NXTPLAY развива присъствието си в спортната индустрия и вече има участия в проекти, свързани с белгийския Генк, френския Льо Ман и испанския Екстремадура. Включването на Astralis разширява инвестиционните интереси на платформата и към електронните спортове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Red Bull Wings Cup започва: шампионът на България ще се изправи срещу играчи от близо 80 държави на световния финал в Маями

Red Bull Wings Cup започва: шампионът на България ще се изправи срещу играчи от близо 80 държави на световния финал в Маями

  • 28 сеп 2026 | 16:15
  • 1249
  • 0
Два обрата пратиха Калоян "POP0V" Попов и Metizport на финал

Два обрата пратиха Калоян "POP0V" Попов и Metizport на финал

  • 25 сеп 2026 | 23:39
  • 744
  • 0
Божидар "bzm" Богданов и 1Win отпаднаха от PGL Wallachia

Божидар "bzm" Богданов и 1Win отпаднаха от PGL Wallachia

  • 25 сеп 2026 | 18:40
  • 623
  • 0
Acend с убедителна победа при завръщането ам Дейвид "h4rn" Бенчев

Acend с убедителна победа при завръщането ам Дейвид "h4rn" Бенчев

  • 25 сеп 2026 | 18:29
  • 544
  • 0
Acend върна Дейвид "h4rn" Бенчев в състава си

Acend върна Дейвид "h4rn" Бенчев в състава си

  • 25 сеп 2026 | 18:16
  • 767
  • 0
Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов с ключов принос за плейофите в Чехия

Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов с ключов принос за плейофите в Чехия

  • 24 сеп 2026 | 22:33
  • 771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 21976
  • 145
Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

  • 29 сеп 2026 | 19:11
  • 3194
  • 2
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 25275
  • 179
Играят се ранните мачове в Лигата на нациите

Играят се ранните мачове в Лигата на нациите

  • 29 сеп 2026 | 19:25
  • 11027
  • 3
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 10280
  • 19
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 11247
  • 10