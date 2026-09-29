Тибо Куртоа инвестира в голям отбор по електронни спортове

Звездата на Реал Мадрид Тибо Куртоа и предприемачът Гонсало Вила стават инвеститори във Fusion Esports Group чрез своята платформа NXTPLAY. Новината бе обявена от датската организация Astralis, която вече е част от портфолиото на инвестиционната компания.

NXTPLAY развива присъствието си в спортната индустрия и вече има участия в проекти, свързани с белгийския Генк, френския Льо Ман и испанския Екстремадура. Включването на Astralis разширява инвестиционните интереси на платформата и към електронните спортове.

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