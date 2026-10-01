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LOUD освободи CS състава си преди официалното му представяне

  • 1 окт 2026 | 12:58
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LOUD освободи CS състава си преди официалното му представяне

Бразилският гигант в електронните спортове LOUD се раздели с Counter-Strike състава си, още преди тимът да бъде официално представен.

Капитанът Леонардо "zmb" Толедо и треньорът Пабло "disturbed" Фернандес обявиха в X, че вече не са обвързани с организацията. Те уточниха, че съставът има желание да остане заедно, но е отворен към индивидуални предложения.

Раздялата идва на фона на труден период за бразилската eSports сцена, като наскоро Keyd Stars също обяви, че временно спира своята CS дивизия, посочвайки промени в конкурентната среда и бизнес и регулаторните условия в страната.

Снимка: HLTV

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