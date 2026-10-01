HEROIC се раздели с треньора си

HEROIC премести старши треньора си Йонас "doto" Форс на пейката, с което приключи краткият му престой начело на основния състав. 30-годишният специалист пое тима през юли, като замени дотогавашния наставник TOBIZ.

Today we will be moving @dotoCS2 to the bench.



Three months ago Doto stepped up and delivered when our Major chances were much smaller than they are now. He played a pivotal role in helping us lift two trophies, one being his very first event as head coach of HEROIC, and putting… pic.twitter.com/H5q8MPlb69 — HEROIC (@heroicgg) October 1, 2026

Подръководството на doto HEROIC спечели Stake Ranked Episode 3 и Stake Pulse Beat II. ова бе първият му опит като треньор на отбор от най-високо ниво, след като преди това работи с ENCE Prospects и HEROIC Academy.

HEROIC е №17 в световната VRS ранглиста и следващото участие на тима ще бъде на Stake Pulse Beat III между 12 и 17 октомври.

Снимка: HLTV

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