HEROIC се раздели с треньора си

HEROIC премести старши треньора си Йонас "doto" Форс на пейката, с което приключи краткият му престой начело на основния състав. 30-годишният специалист пое тима през юли, като замени дотогавашния наставник TOBIZ.
Подръководството на doto HEROIC спечели Stake Ranked Episode 3 и Stake Pulse Beat II. ова бе първият му опит като треньор на отбор от най-високо ниво, след като преди това работи с ENCE Prospects и HEROIC Academy.
HEROIC е №17 в световната VRS ранглиста и следващото участие на тима ще бъде на Stake Pulse Beat III между 12 и 17 октомври.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google