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Алваро "SunPayus" Гарсия е новият снайперист на FUT

  • 1 окт 2026 | 17:19
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Алваро "SunPayus" Гарсия е новият снайперист на FUT

Отборът по CS2 на FUT официално обяви привличането на Алваро "SunPayus" Гарсия от пейката на G2. 27-годишният испанец ще заеме мястото на Никита "cmtry" Самолотов, слагайки край на дългия престой на украинеца в състава.

Във FUT испанецът ще донесе богат опит на младия състав и се очаква да има и допълнителни лидерски функции. Той ще разполага с около три седмици за адаптация с новите си съотборници, тъй като следващият турнир на FUT е PGL Masters в Букурещ, който започва на 24 октомври.

Снимка: HLTV

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