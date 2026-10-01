Алваро "SunPayus" Гарсия е новият снайперист на FUT

Отборът по CS2 на FUT официално обяви привличането на Алваро "SunPayus" Гарсия от пейката на G2. 27-годишният испанец ще заеме мястото на Никита "cmtry" Самолотов, слагайки край на дългия престой на украинеца в състава.

We are thrilled to announce that Álvaro "SunPayus" García will be our new AWPer.



Welcome to the family! ❤️ @SunPayuscs pic.twitter.com/Lexl1Dw9eS — FUT Esports (@FUTesportsgg) October 1, 2026

Във FUT испанецът ще донесе богат опит на младия състав и се очаква да има и допълнителни лидерски функции. Той ще разполага с около три седмици за адаптация с новите си съотборници, тъй като следващият турнир на FUT е PGL Masters в Букурещ, който започва на 24 октомври.

Снимка: HLTV

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