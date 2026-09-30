Огромно постижение: Българин постави световен рекорд в CS2

23-годишният българин Славен "AwaykeN" Любенов постигна исторически резултат на LAN сцена в Counter-Strike 2. Снайперистът записа впечатляващите 62 елиминации в една карта, с което постави нов рекорд за най-много фрагове в CS2.

AwaykeN постигна постижението с екипа на INFURITY в мача срещу Inner Circle Academy от груповата фаза на Urban Riga Open Season 7 в Рига. Българинът завърши Dust 2 с 62 убийства, но представянето му не бе достатъчно за успех.

INFURITY загуби драматичната среща с 29:31 след цели шест продължения.Със своите 62 убийства българският геймър подобри предишния рекорд от 60 фрага, който се държеше съвместно от Altekz и k1to.

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