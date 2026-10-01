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Играч на Хъл претърпя сериозна катастрофа

  • 1 окт 2026 | 18:36
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Френският полузащитник на Хъл Сити Люка Гурна-Дуат е претърпял автомобилна катастрофа в четвъртък - на същия път, на който преди 20 дни стана инцидентът със съотборника му Сорба Томас, съобщава английското издание The Telegraph. И двата случая са се разиграли на „Милхаус Уудс Лейн“ - пътя, водещ към тренировъчната база на Хъл Сити. Ограничението на скоростта там е 30 мили в час (48 км/ч). От полицията в Хъмбърсайд заявиха, че служители на реда и екипи на спешна помощ са се отзовали на сигнал за пътнотранспортно произшествие с един автомобил в четвъртък сутрин, като при инцидента няма пострадали.

Според The Telegraph, автомобилът на 23-годишния Гурна-Дуат се е преобърнал настрани след сблъсъка. 27-годишният Сорба Томас се отърва невредим при катастрофа на 11 септември, а на снимки се виждаше как автомобилът му е обърнат по таван на малка улица в жилищен район. Новият член на английския футболен елит Хъл Сити записа обещаващо начало на сезона и заема осмо място във Висшата лига. В следващия си мач отборът приема Евертън на 11 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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