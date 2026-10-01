Нападател на Аталанта ще отсъства от игра около две седмици

Нападателят на Аталанта Джакомо Распадори е с мускулна травма и се очаква да отсъства от игра около две седмици, след като напусна лагера на италианския национален отбор след двубоя с Турция в Лигата на нациите.

Още един играч напусна лагера на Италия

Распадори започна като титуляр в мача в понеделник, спечелен с 4:1 при гостуването на Турция и се представи силно, преди да бъде заменен на почивката. По-късно селекционерът на Италия Роберто Манчини потвърди, че смяната е била наложена от опасения за контузия, а впоследствие футболистът напусна лагера на националния тим и се завърна в клуба си.

🚨🇮🇹 Giacomo Raspadori has undergone medical test with Atalanta which show he has suffered a low-grade strain of the biceps femoris muscle in his right thigh, and he is now expected to miss 2-3 weeks.



— @DiMarzio pic.twitter.com/4ItahNAOgP — Calcio FC | 𝑒𝑛. (@CalcioFCEN) September 30, 2026

От Аталанта съобщиха, че прегледите са установили леко мускулно разтежение на десния крак на Распадори. Възможно е той да бъде готов за игра при подновяването на мачовете в Серия А след паузата за националните отбори.

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Снимки: Gettyimages