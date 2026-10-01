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Стефан Георгиев: Имаме проблем в управлението и трябва да опитаме да го решим

  • 1 окт 2026 | 13:06
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Стефан Георгиев: Имаме проблем в управлението и трябва да опитаме да го решим

Бившият капитан на националния отбор по баскетбол за мъже Стефан Георгиев подкрепи кандидата за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов, като заедно със спортния мениджър Виктор Кирков присъства на представянето на кандидатурата на Атанасов пред медиите в София.

"С Орлин се познаваме от много години. Когато той ми предложи, аз с радост приех, защото това е една последователна кауза - при предишния избор аз бях в екипа на загубилия кандидат. От много години мисля, че имаме проблем в управлението и трябва да опитаме да го решим. Това, което говорихме с него и през години сме си говорили е, че сме на едно мнение какви са проблемите и сега е дошъл моментът да опитаме да ги решим. Ясно е, че няма как да решим абсолютно всичко в рамките на пет години за всичко, което десетилетия е било замитано под килима, но поне ще се опитаме да направим нещо по-добро и да започнем нещо начисто", коментира Георгиев.

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"За мен най-големият проблем в момента е - треньорите. В България в момента треньорите не са виновни, че са на това ниво, но те - поне според мен, не работят така, като трябва да работят и както работят другите треньори, особено на подрастващите, в съседни на нас държави. Основно аз ще натискам в това да подобрим работата с треньорите. Да подобрим тяхната квалификация, тяхната мотивация, тяхното заплащане и те да се развиват по-добре в тази професия", продължи бившият национал.

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