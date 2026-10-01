Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Йордан Минчев се контузи при загуба на Манреса от ПАОК в ЕвроКъп

  • 1 окт 2026 | 09:34
  • 157
  • 0
Йордан Минчев се контузи при загуба на Манреса от ПАОК в ЕвроКъп

Испанският Манреса, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби като гост на ПАОК със 78:93 в Гърция в двубой от първия кръг в група D на баскетболния турнир ЕвроКъп при мъжете.

Солунският тим отбеляза завръщането си в турнира след десетгодишно прекъсване с успех, макар крайният резултат да не отразява напълно оспорвания характер на двубоя. Амбициозният и обновен състав на треньора Андреа Тринкиери трябваше да се потруди здраво от самото начало срещу пристигналия с кадрови проблеми Манреса - без Уго Бенитес и Пиер Ориола.

По време на първото полувреме Манреса остана и без Йордан Минчев, който не доигра срещата заради травма. Българинът започна силно и за малко под 10 минути на терена реализира 6 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка.

Въпреки това гостите дълго време не позволиха на ПАОК да наложи физическо превъзходство и да установи контрол над мача, който се реши в последната част. В нея домакините отбелязаха 35 срещу 22 точки за испанския състав.

Джеди Осман пое основната тежест в играта на ПАОК и завърши като най-резултатен с 23 точки, 5 борби и 2 асистенции, а Брийн Тайри направи силен финален щурм, отбелязвайки 19 от своите 20 точки в последната четвърт.

Манреса, който е сред съперниците на българския Балкан в група D на турнира, приема Бреоган в следващия си мач на 3 октомври в испанското първенство, а в среща от Еврокъп на 7 октомври ще приеме германския Улм. Първият сблъсък с Балкан предстои на 27 октомври в Ботевград, докато двубоят в Испания е насрочен за 29 декември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Панатинайкос се разправи с Лион Вильорбан

Панатинайкос се разправи с Лион Вильорбан

  • 30 сеп 2026 | 23:21
  • 1108
  • 0
Летящ старт и гръмка победа като гост за Спартак Плевен в ENBL

Летящ старт и гръмка победа като гост за Спартак Плевен в ENBL

  • 30 сеп 2026 | 22:26
  • 2214
  • 4
Балкан дебютира в ЕвроКъп със загуба в Германия

Балкан дебютира в ЕвроКъп със загуба в Германия

  • 30 сеп 2026 | 21:56
  • 13920
  • 16
Итудис преди сблъсъка с Реал Мадрид: Спечелиха Суперкупата, играят добре и са в пълен състав

Итудис преди сблъсъка с Реал Мадрид: Спечелиха Суперкупата, играят добре и са в пълен състав

  • 30 сеп 2026 | 19:31
  • 4122
  • 0
Тай Одиасе: Ако следваме нашия план, имаме добри шансове срещу Реал Мадрид

Тай Одиасе: Ако следваме нашия план, имаме добри шансове срещу Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 19:02
  • 1786
  • 0
Иш Уейнрайт: Срещу Реал Мадрид очаквам първи да нанесем удар

Иш Уейнрайт: Срещу Реал Мадрид очаквам първи да нанесем удар

  • 30 сеп 2026 | 18:53
  • 1734
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 1697
  • 2
Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

  • 30 сеп 2026 | 20:05
  • 47789
  • 184
Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

  • 1 окт 2026 | 00:14
  • 31052
  • 83
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 3885
  • 1
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1427
  • 0
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 2195
  • 2