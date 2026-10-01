"Светулки RUN" събира дарения за незрящи край езерото "Ариана" в София

Благотворителното бягане „Светулки RUN“ ще събере тази вечер, 1 октомври, участници край езерото „Ариана“ в София. Инициативата се провежда за девета поредна година, а събраните средства ще бъдат дарени на неправителствени организации, развиващи дейност в подкрепа на хората със зрителни нарушения.

Стартът в столицата е в 20:00 ч., а дистанцията е 5 километра. Участниците бягат по тъмно с челници или фенерчета – символичен жест на солидарност с незрящите хора.

Всеки участник трябва да носи челник или друг източник на светлина, за да може да се ориентира по трасето в тъмното. За облеклото ограничения няма – организаторите дори насърчават бегачите да се включат с весели и цветни дрехи.

По традиция начело на бегачите в София ще бъде незрящия атлет Виктор Асенов.

Таксата за включване е 10 евро, като желаещите могат да направят и по-голямо дарение.

Организатор на „Светулки RUN“ е Софийският планински клуб. През предходните осем издания инициативата е събрала над 45 хил. евро, предоставени на организации, работещи с хора със зрителни увреждания.

Тази година средствата са предназначени за подпомагане на три организации – фондация „Очи на четири лапи“, читалището на слепите в България и фондация „Спорт за незрящи“.

Благотворителното бягане вече излиза и извън София. На 1 октомври инициативата ще има издания още в Пловдив, Плевен, Бургас и за първи път във Варна.

Линк към събитието във Фейсбук.

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