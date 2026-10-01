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Черно море отпрати играч на проби

  • 1 окт 2026 | 10:18
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Черно море отпрати играч на проби

Черно море тренира и се подготвя за следващата приятелска среща с отбора на Лудогорец. Двубоят срещу "орлите" е в неделя от 17:00 часа на "Хювефарма Арена". Най-важната задача е да се вдигнат основни играчи, които в последния шампионатен двубой не взеха участие поради различни контузии.

Бранител кара тестове при "моряците"
Бранител кара тестове при "моряците"

Междувременно стана ясно, че снажният централен бранител Нестор, който се появи в последните 20 минути на проверката с Дунав (Русе), няма да подпише договор с клуба. Играчът е отпратен и на този етап не се очакват нови попълнения.

Пламен Трендафилов

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