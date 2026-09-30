Летящ старт и гръмка победа като гост за Спартак Плевен в ENBL

Спартак Плевен се наложи над Филинген Лайънс със 79:54 (18:13, 27:16, 23:13, 11:12) като гост в Берген (Норвегия) в първия си мач от новия сезон в Европейската северна баскетболна лига (ENBL) за мъже.

Българският тим демонстрира много по-ефективна стрелба от игра, особено за 2 точки (55%-16%) и направи двойно повече асистенции (22-11), като допусна доста по-малко грешки (8-15).

Спартак започна концентрирано, натрупвайки аванс от 8 точки в началните минути, а в края на първата четвърт водеше с 18:13. Плевенчани отново вдигнаха разликата през втория период, откъсвайки се с 27:16. В оставащото време от първото полувреме преднината на Спартак Плевен достигна 19 точки при 45:26, а след 20 минути игра българският състав водеше с 45:29.

Баскетболистите на Спартак задържаха водачеството и след паузата, като в един момент дръпнаха с 23 точки преди домакините да намалят пасива си до 17, но отборът от Плевен пак увеличи аванса си за 68:42 след 30 минути игра. До края на двубоя българският отбор не само не позволи скъсяване на дистанцията, но и вдигна разликата над 30 точки при 76:44.

Най-резултатен за победата беше Джейлън МакКлауд с 20 точки, 4 борби и 2 асистенции. Тре Уилямс допринесе с 16 точки и 3 борби, докато Александър Матушев записа 12 точки, 6 борби и 2 асистенции.

За норвежкия тим Кейлъб Джеймс Леду завърши със 17 точки, 4 борби и 3 асистенции.

Първото домакинство на Спартак Плевен в лигата предстои на 6 октомври - срещу кипърския АЕЛ Лимасол, а на 11 октомври плевенчани започват участието си и в Sesame Национална баскетболна лига, когато ще приемат Локомотив Пловдив.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

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