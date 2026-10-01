Симон Байлс се изкушава от грандиозно завръщане в Лос Анджелис 2028

Седемкратната олимпийска шампионка Симон Байлс (29 г.) все още не е взела окончателно решение дали ще се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Симон Байлс все още не е сигурна дали ще запише четвърто участие на олимпийски игри в своята кариера. Американската гимнастичка, сочена от редица специалисти за най-великата за всички времена, сподели пред „Асошиейтед Прес“ какви мисли я вълнуват относно домакинските игри в САЩ.

„Казвам си: «Боже, не знам какво решение да взема, но и не е задължително да решавам точно сега». Усещам обаче, че нещата постепенно се насочват към определена посока“, призна звездата от игрите в Рио де Жанейро през 2016 г., Токио през 2021 г. и Париж през 2024 г.

Седемкратната олимпийска шампионка допълни: „Знам, че днес състезателите продължават до по-късна възраст, и си казвам: «Защо не?» Ако се върна, ще бъде като едно голямо повторно събиране. Ще бъде страхотно изживяване. Но все пак трябва да обмисля всички опции. В крайна сметка става дума за Олимпиада у дома... как изобщо да откажеш такова нещо? Звучи направо невероятно“.

Притежателката на 23 световни титли сподели, че наскоро се е тествала на шега, когато е отишла в залата със сестра си Адрия и е изпълнила двойно салто с изпънато тяло. „Казах си: «Ако изгубя ориентация във въздуха, всичко приключва». Но го направих чисто. След това си помислих: «Какво пък, изобщо не беше толкова зле». Не изпитах онзи страх, който очаквах. И точно това ме обърка още повече относно решението ми“.

Тя разкри още, че е обсъждала темата в чат с Джослин Робърсън, бивша нейна съотборничка в тима на САЩ. Робърсън шеговито ѝ написала: „Хей, мила, справяш се чудесно. Не забравяй, че не си длъжна да се връщаш. Стой си у дома и се наслаждавай на времето със съпруга си“. Байлс добави с усмивка: „Знам, че някои от момичетата веднага биха възкликнали: «О, не, Симон отново се завръща»“.

Въпреки това Симон Байлс подчертава, че е на възраст, в която трябва да мисли и за създаване на семейство. „Смятам, че това са сериозни въпроси, които трябва да преценя на този етап от живота си – кои са приоритетите и кога точно искаме да имаме деца“, сподели тя. Байлс е омъжена от 2023 година за състезателя по американски футбол Джонатан Оуенс.

В края на интервюто гимнастичката призна, че си дава ясна сметка за трудността на подобно завръщане – от физическа, психическа и емоционална гледна точка. Тя разкри, че е провела разговор и със скиорката Линдзи Вон, която обяви завръщане на пистата на 41-годишна възраст.

„Преживях толкова много и постигнах толкова много, че ако направя тази крачка, трябва да е по правилните причини. Чувствам се напълно удовлетворена от всичко, което постигнах в този спорт. Затова трябва да седна и откровено да се запитам: «Защо? Защо правя това?». Защото трябва да има наистина силен мотив“, заяви Симон Байлс.

В друго интервю за предаването „Тудей“ американката бе попитана за здравословните проблеми отпреди няколко месеца, когато сама призна, че е била „на крачка от смъртта“. Байлс отказа да навлиза в подробности, но отбеляза: „Разбира се, до мен има отлични специалисти и лекари, на които имам пълно доверие, така че вече съм много по-добре. Пътят все още е сложен, но състоянието ми се подобри значително“.

Тя разкри обаче, че след Олимпийските игри в Париж – последното ѝ състезание до момента – е била диагностицирана със себореен дерматит по лицето и скалпа и екзема по ръцете – кожни проблеми, с които се е борила с години, без да знае точната диагноза. Поради тази причина тя ще си партнира с компанията „Аркутис Биотерапютикс“ в рамките на кампанията „Скин ту Билийв Ин“, целяща да повиши информираността за възпалителните кожни заболявания и да насърчи засегнатите да търсят адекватно лечение.

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Снимки: Gettyimages