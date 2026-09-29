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Състезателите по скокове на батут с последна проверка преди Световното

  • 29 сеп 2026 | 12:28
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Състезателите по скокове на батут с последна проверка преди Световното

Българските състезатели по скокове на батут ще направят последна проверка на подготовката си преди Световното първенство в Нанцзин (Китай) с участие в Ричоне. Част от българската делегация, която се води от президента на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров, замина днес за Италия.

Треньори на българските спортисти ще бъдат Станислав Стоянов - старши треньор на националния отбор, Нина Недялкова, Димитър Димов и Бояна Димитрова. Българското съдийство в Ричоне ще бъде представено от Мария Вангелова и Милена Тачева.

Подрастващите ще участват в международния турнир "AERE Trampoline Cup", който ще се проведе на 30 септември и 1 октомври. В Ричоне ще се състои и последната за националите на Световна купа по скокове на батут за мъже и жени – от 2 до 4 октомври.

България ще бъде представена при жените от Христина Пенева и Катерина Кулешова. Двойките Пенева/Кулешова и Пенева/Петров ще стартират и в синхронните скокове. При състезателите във възраст 17-21 години за страната ще играят Марияна Узунова, Калоян Петров и Пресиян Въндев.

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