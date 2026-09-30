Русе ще бъде домакин за трети път на Европейската клубна купа по стрелба с лък

Над 80 състезатели от 20 отбора от седем държави ще участват в Европейската клубна купа по стрелба с лък в Русе. Състезателната част ще се проведе на 3 и 4 октомври на Градския стадион, а ден по-рано – на 2 октомври, са предвидени официална тренировка и техническа среща на ръководителите на отборите.

Това съобщиха от Община Русе, която организира надпреварата съвместно с Българската федерация по стрелба с лък и Спортен клуб „Джамбо-2006“. В турнира ще участват представители на Франция, Германия, Словения, Испания, Беларус и Русия, както и България, която ще бъде представена от четири отбора, сред които е и русенския.

Състезанието ще бъде в дисциплината рекърв и включва отборни надпревари при мъжете и жените. Сред официалните гости се очакват президентът на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков и представители на Европейската федерация по стрелба с лък.

На 3 октомври състезателната програма започва в 9:30 часа със загрявка, а квалификациите стартират в 10:00 часа. Следобед ще се проведат отборните срещи в отделните групи. Решителните двубои са на 4 октомври, когато програмата отново започва в 9:30 часа. След полуфиналите ще се състоят срещите за бронзовите и златните медали при жените и мъжете. Награждаването на медалистите е предвидено за 12:40 часа.

„Третото домакинство на Русе е признание за натрупания организационен опит на спортен клуб „Джамбо-2006“ и за успешното партньорство с Българската федерация по стрелба с лък и Община Русе“, заяви кметът Пенчо Милков.

Европейската клубна купа ще събере в Русе състезатели с богат международен опит и ще даде възможност на българските отбори да се срещнат с тимове от различни европейски държави, отбелязаха организаторите.

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