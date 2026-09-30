Вече са ясни всички участници на пилотния турнир Total Chess World Championship

Гросмайсторите Левон Аронян, Ле Куанг Лием и Шахрияр Мамедяров са сред последните шестима потвърдени участници в пилотния турнир от веригата Total Chess World Championship Tour. С тях съставът от 24 шахматисти за надпреварата от 10 до 20 ноември в Будапеща, Унгария, е попълнен.

Другите трима нови участници, обявени в сряда, са гросмайсторите Йорден ван Форест, Абхиманю Мишра и Андрю Хонг. Миналия месец организаторите представиха първите 18 имена, начело с водача в световната ранглиста Магнус Карлсен и третия в света Фабиано Каруана.

В окончателния списък има 18-има шахматисти с рейтинг поне 2700 точки според септемврийската листа на ФИДЕ, включително 10 от първите 13 в света. Четирима от шестимата нови участници също са над границата от 2700 точки: Лием е 18-и в ранглистата, Аронян — 20-и, Мамедяров — 22-ри, а Ван Форест — 30-и.

Останалите две места са за млади американски шахматисти. Сред тях е 17-годишният Мишра, който остава най-младият играч в историята, получил званието гросмайстор. Първоначално турнирът трябваше да продължи до 21 ноември, но според последната програма на организаторите финалът в елиминационната фаза ще приключи на 20 ноември.

Аронян, световен шампион по блиц от 2010 г., очаква с интерес съчетаването на различни контроли за време. „Обединяването на ускорен класически шах, рапид и блиц създава съвсем различно предизвикателство за играчите“, каза той.

Лием спечели световното първенство по блиц през 2013 г., а Мамедяров, бивш номер две в света, стана световен шампион по рапид през същата година. Най-голямата индивидуална титла на Ван Форест е от турнира Tata Steel Chess Masters през 2021 г.

Окончателният състав се различава значително от списъка с играчи, които първоначално получиха право на участие. Вторият в света Хикару Накамура и световният шампион Гукеш Домараджу бяха сред първите 16 шахматисти, заслужили покани през януари, но няма да играят. Накамура публично разкритикува събитието, като го нарече „празна работа“, а името му — „тромаво“.

Отсъствието на Гукеш е обяснимо: мачът му за световната титла срещу гросмайстор Жавохир Синдаров започва на 24 ноември в Женева, Швейцария — само четири дни след края на турнира в Будапеща. Същото важи и за Синдаров, който се класира, след като спечели Турнира на претендентите през 2026 г.

Световната шампионка при жените Дзю Уъндзюн, както и гросмайсторите Уей И и Вишванатан Ананд, също бяха сред шахматистите, на които първоначално се полагаха покани, но отсъстват от окончателния списък. Организаторите не са обявили причините за неучастието им.

Пилотният турнир започва на 10 ноември с девет кръга блиц при контрола 3 минути плюс 2 секунди добавено време на ход. Резултатите ще определят реда при евентуално равенство в груповата фаза. След това 24-мата участници ще бъдат разделени в четири групи по шестима за петдневен турнир на разменено гостуване — всеки ще играе по два пъти срещу останалите в групата си. Всеки шахматист ще изиграе 10 партии ускорен класически шах при контрола 45 минути плюс 30 секунди на ход. Победата носи три точки, равенството — една, а загубата — нула.

Всички участници продължават към елиминационната фаза, но класирането им в групите определя за кои места ще се борят. Победителите в четирите групи ще играят за местата от първо до четвърто, завършилите втори — за местата от пето до осмо, и така нататък. Всеки ден от елиминационната фаза включва четири партии блиц, две рапид и една партия ускорен класически шах. Победите имат различна тежест: една точка за блиц, четири за рапид и осем за ускорен класически шах. Ако резултатът в даден мач остане равен, победителят ще бъде определен с партия „армагедон“.

Първият световен шампион на ФИДЕ в комбинирания формат ще бъде излъчен през 2027 г. Минималният годишен награден фонд тогава ще бъде 2,7 милиона долара: поне 750 000 долара за всеки от първите три турнира и 450 000 долара за финала с четирима участници, както и допълнителни бонуси според представянето. Наградният фонд за пилотния турнир в Будапеща все още не е обявен.

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