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Над 20 родни бадминтонисти ще участват на международния турнир от Future Series в София

  • 30 сеп 2026 | 11:58
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Над 20 родни бадминтонисти ще участват на международния турнир от Future Series в София

Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София, който ще се проведе от 1 до 4 октомври в зала "Европа" в столицата.

В турнира са заявени Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Цветомир Стоянов, Цветан Иванов, Денис Маринов, Йордан Йорданов, Станимир Терзиев, Николай Колев, Радослав Стоев, Мартин Стратиев, Мартин Хлебарски, Евгени Панев, Станислав Иванов, Крум Никодимов, Андрей Марков, Лео Спасов, Гергана Павлова, Рая Пашова, Цветина Попиванова, Таня Иванова, Теодора Павлова, Мария-Магдалена Василева, Мария Попов и други.

Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки.

Пред родна публика няма да участват Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви.

В надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави, сред които Република Северна Македония, ОАЕ, Чехия, Израел, Сърбия, Португалия, Швеция, Гърция, Индия, Испания, Украйна, Полша, Англия, Норвегия, Нидерландия, Египет, Финландия, Италия, Турция, Шотландия, Литва, Австрия, Ирландия, Франция, Словения, България и други.

Квалификациите ще започнат на 1 октомври, а мачовете от основната схема са насрочени от 2 до 4 октомври.

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