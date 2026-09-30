Отлагат 19 мача от Трета лига, заради двубои от турнира за купата на България

19 срещи (от общо 31 мача в четирите първенства на Трета лига) няма да се проведат през идния уикенд 3-4 октомври, както е според първоначалната им програма. Въпросните двубои се отлагат, защото отборите от аматьорския футбол ще изиграят на същите дати, мачовете си от предварителния кръг на турнира за купата на България. Вече са насрочени и дните за провеждането на отложените срещи. Сигурно е, че отложените двубои от седмия кръг на Северозападна Трета лига ще се проведат на 21 ноември 2026 г., събота от 14:30 часа. Почти ясно е, че отложените мачове от десетия кръг на Югозападна Трета лига ще се изиграят на 7 октомври 2026 г., сряда от 16:00 часа. В Югоизточна Трета лига пък планират, тези от участниците им, които отпаднат в предварителния кръг на турнира за купата на България, да проведат на 14 октомври 2026 г., сряда от 16:00 часа, отложените си мачове от деветия кръг на първенството. Засега няма фиксирани дати за отложените двубои от осмия кръг на Североизточна Трета лига.

Югозападна Трета лига – X кръг – 3 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

ЦСКА III (София) - ОФК Костинброд

Етрополе - Сливнишки герой (Сливница)

Струмска слава (Радомир) - Септември (Симитли)

Пирин (Разлог) - Левски II (София)

Оборище (Панагюрище) - Кюстендил отложен за 7 октомври

Беласица (Петрич) - Балкан (Ботевград) отложен за 7 октомври

Национал (София) - Септември II (София) отложен за 7 октомври

Миньор (Перник) - Славия II (София) отложен за 7 октомври

Банско тийм (Банско) - Ботев (Ихтиман) отложен за 7 октомври

Югоизточна Трета лига – IX кръг – 3 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Димитровград - Марица (Пловдив)

Атлетик (Куклен) - Розова долина (Казанлък)

Марица (Милево) - Созопол

Родопа (Смолян) - Гигант (Съединение) отложен евентуално за 14 октомври

Левски (Карлово) - Спартак (Пловдив) отложен евентуално за 14 октомври

Нефтохимик (Бургас) - ОФК Хасково отложен евентуално за 14 октомври

Секирово (Раковски) - Загорец (Нова Загора) отложен евентуално за 14 октомври

Крумовград - Локомотив II (Пловдив) отложен евентуално за 14 октомври

Югоизточна Трета лига – IX кръг – 4 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:

Ботев II (Пловдив) - ФК Ямбол отложен евентуално за 14 октомври

Североизточна Трета лига – VIII кръг – 3 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Светкавица 2014 (Търговище) - Черно море II (Варна)

Септември (Тервел) - Септември (Драгоево)

Девня - Устрем (Дончево)

Доростол (Силистра) - Фратрия II (Варна)

Ботев (Нови пазар) - Аксаково отложен

Рилци (Добрич) - Черноморец (Балчик) отложен

Волов Шумен 2007 - Черноломец (Попово) отложен

Североизточна Трета лига – VIII кръг – 4 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:

Бенковски (Исперих) - Лудогорец III (Разград) отложен

Олимпик (Варна) – почива

Северозападна Трета лига – VII кръг – 3 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Спартак II (Плевен) - Партизан (Червен бряг)

Локомотив (Мездра) - Етър II (Велико Търново) отложен за 21 ноември

Левски 2007 (Левски) - Академик (Свищов) отложен за 21 ноември

Чавдар Троян - Ком (Берковица) отложен за 21 ноември

Севлиево - Бдин (Видин) отложен за 21 ноември

Павликени – почива

Янтра (Полски Тръмбеш) – почива

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