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ROYAL SLAM: Най-големият национален тенис шампионат за жени любителки се завръща

  • 30 сеп 2026 | 11:34
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ROYAL SLAM: Най-големият национален тенис шампионат за жени любителки се завръща

На 3 и 4 октомври 2026 г. кортовете на най-стария тенис клуб в София – „Софийски тенис клуб 360“, ще посрещнат любителки от цяла България за второто издание на турнира ROYAL SLAM.

През 2025 г. лигата Smile Tennis Cup постави началото на мащабна инициатива, като събра на корта 128 дами. Тази есен ROYAL SLAM се завръща с мисията да бъде не само състезателна арена, но и форум за обмяна на опит, забавления, изграждане на приятелства и утвърждаване на ролята на жената в българския спорт. За всички участнички са подготвени специални подаръци, а всяка записана дама ще има и възможността да участва в томбола с впечатляващи награди, сред които Tennis & Soul Retreat в Испания, почивка в Гърция и професионална тенис ракета.

След повече от 150 проведени турнира екипът на Smile Tennis Cup продължава да инвестира в каузата да насърчи развитието на женския спорт, да изгради устойчива тенис общност сред любителките и да създаде платформа за споделяне и взаимна подкрепа. Тенис лигата се радва и на международен успех с проведени турнири между любители от България, Турция, Испания, Израел, Тунис и др.

„ROYAL SLAM е турнир за всяка жена, която обича тениса – независимо от възрастта и нивото ѝ. Стараем се да създадем среда, в която състезанието върви ръка за ръка с доброто настроение, новите приятелства и удоволствието от играта. Без значение дали участваш за първи път, или вече имаш опит в любителските турнири – най-важното тук е да събудим смелостта у всяка дама и да създадем атмосфера, в която да се чувства спокойна и удовлетворена“, споделят организаторите.

Спортното събитие ROYAL SLAM е с предварително записване през официалния уебсайт на тенис лигата и е отворено за жени от всяка възраст и ниво на игра.

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