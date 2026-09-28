На 3 октомври Кнежа ще бъде домакин на второто издание на "Кнежа RUN"

Кнежа ще бъде домакин на 3 октомври на второто издание на "Кнежа RUN". Надпреварата по крос-кънтри бягане ще се състои в парк "Гергана", съобщиха за БТА от общинската администрация в града. Организатори са Община Кнежа и Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски".

Стартът на състезанието ще бъде даден в 10:00 часа на входа на парк "Гергана", където ще бъде обособена специална зона за участниците. Дистанциите са съобразени с възрастта на участниците. Момичетата и момчетата от първи и втори клас ще тичат 200 метра. Същата дистанция ще пробягат и учениците от трети и четвърти клас. Децата от пети до седми клас ще се състезават на дистанция от 500 м., а тези от осми до десети клас – един километър.

За всяка възрастова група при момичетата и момчетата с медали ще бъдат отличени участниците, класирали се на първите три места.

След детските стартове ще бъде масовото бягане на 6 км, което включва две обиколки от по три км. В него могат да се включат хора от всички възрасти.

Трасето започва от входа на парк "Гергана" и в началото поставя участниците на прав шосеен участък. След това се продължава с изкачване и спускане, които добавят допълнително предизвикателство и разнообразие към бягането. Маршрутът преминава през самия парк и зад новия къмпинг. Организаторите уточниха, че именно тази част придава на състезанието истински крос-кънтри характер – смяна на настилки, естествени наклони и различен терен, които изискват както бързина, така и издръжливост.

Класиралите се на първите три места ще получат медал и предметни награди, осигурени от Община Кнежа, като признание за техния спортен дух, усилия и отлично представяне.

За хората, които предпочитат по-спокойно темпо, е предвидена и възможност за ходене на дистанция от три км. За всеки от тях е предвиден специален знак за участие – почетна значка, която да остане като спомен от първото или поредното приключение в "Кнежа RUN".

За участниците Община Кнежа осигурява безплатен транспорт до парк "Гергана" и обратно. Ще има и места за багаж, и за паркиране. По трасето ще има един подкрепителен пункт. Записването може да стане предварително или в деня на състезанието.

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