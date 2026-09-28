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Победителката на Берлинския маратон Тигст Асефа претърпя операция

  • 28 сеп 2026 | 15:32
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Победителката на Берлинския маратон Тигст Асефа претърпя операция

Етиопката Тигст Асефа ще трябва да си вземе почивка от състезанията за около 6 месеца след драматичната си победа на Берлинския маратон в неделя, тъй като претърпя операция на ахилесовото сухожилие.

Говорител на маратона потвърди пред агенция DPA, че Асефа е трябвало да се подложи на операция, а новинарският портал Рuravidasports.africa цитира думите на нейния мениджър Джани Демадона, че атлетката ще направи дълга пауза.

“Възстановяването ще отнеме много време... може би 6 месеца, преди отново да я видим на състезание“, коментира Демадона.

Тигст Асефа се движеше уверено към подобряване на рекорда на Рут Чепнгетич от 2 часа, 9 минути и 56 секунди, поставен на Чикагския маратон през 2024 година. При около четири оставащи километра тя обаче видимо изпитваше силни болки заради травма на сухожилието. След като накуцвайки пресече финалната линия при Бранденбургската врата с време 2:11:04 часа - третото най-добро постижение в историята на маратона при жените, тя веднага се свлече на земята от болка.

Часове по-късно атлетката публикува снимка в социалната платформа Instagram от малък частен самолет. На снимката се вижда специална медицинска обувка на десния ѝ крак, каквато обикновено се носи при травми на ахилесовото сухожилие.

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Снимки: Gettyimages

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