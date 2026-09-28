Дончо Донев: Живях в полицията в Турция

Легендата на българския футбол Дончо Донев направи шокиращо признание, че е живял в полицията по време на престоя си в турския отбор Ванспор. Бившият играч на Левски и ЦСКА гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа редица интересни случки от своята славна кариера.

Донев, който е един от малкото футболисти, носили екипите на Левски, ЦСКА, Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив), се върна към паметните моменти от времето си и в четирите клуба, като за първи път сподели нечувани досега истории с емблематични личности като Димитър Пенев, Динко Дерменджиев, Трифон Иванов, Емил Велев и Георги Иванов – Гонзо.

Има ли различно напрежение при „сини“ и „червени“, какво е да си в един отбор с Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев, как Дончо Донев е бил на крачка от трансфер във Фенербахче и още – гледайте в целия епизод.

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