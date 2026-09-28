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Италия готви изненада за Евро'32 с Бари, турците може да изключат "Крокодила"

  • 28 сеп 2026 | 18:51
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Италия готви изненада за Евро'32 с Бари, турците може да изключат "Крокодила"

До четвъртък Италия и Турция трябва да представят пред УЕФА своите кандидатури за стадиони за Евро 2032, отбелязват медиите на Ботуша. Очаква се общата инвестиция, която ще бъде направена на петте избрани италиански съобръжения, да е за близо 6 млрд. евро.

Преди година на Апенините имаха само един стадион, който отговаряше на изискванията - "Алианц Стейдиъм" в Торино. Сега обаче е изготвен списък с 12-13 кандидати, които са с одобрени проекти и финансиране. В анализ на "Кориере дела Сера" се казва, че със сигурност Италия ще кандидатства със стадиона на Ювентус, новия "Сан Сиро" в Милано и столицата Рим, като е възможно в последния момент "Олимпико" да бъде заменен от проекта за ново съоръжение на Рома.

Неапол ще влезе в играта с концепция за реконструкция на "Диего Армандо Марадона". Другите градове, които са в битката за едно от петте места са Салерно, Флоренция, Каляри, Генуа, Лече и Болоня, докато Удине няма шанс поради по-малкия капацитет на "Фриули", на който се игра мачът за Суперкупа на Европа между Пари Сен Жермен и Тотнъм през 2025 г.

Смята се, че потенциална изненада от италианска страна може да бъде Бари или Палермо. На масата в Сицилия има сложен проект за основна реконструкция на "Ла Фаворита" на стойност 300 млн. евро, предоставен от "Сити Груп". "Сан Никола" в Бари, приел двубоя за третото място на световното първенство през 1990 г. и финала за КЕШ Марсилия - Цървена звезда през 1991-ва, също има шансове. Всички одобрени стадиони трябва да бъдат приведени в готовност до есента на 2031 г.

Същевременно турците нямат италианските проблеми - през последните десет години комшиите са изградили 29 нови стадиона, като общите инвестиции в областта на футболната инфраструктура се оценяват на около 10 млрд. евро. Очаква се Истанбул да има две съоръжения, като се смята, че "Ататюрк" ще кандидатства за домакин на финала на европейското. В плановете на Турция влиза ремонт на 77-хилядната арена, приела два финала в Шампионска лига.

Столицата Анкара разчита на новия и модерен "19 май", чийто капацитет е за 19 200 зрители. Другите градове в надпреварата са Трабзон, Коня, Газиантеп, Ескишехир и Анталия. Възможно е обаче парадоксално модерният "Тимса Арена" в Бурса, известен като "Крокодила" заради своя ефектен екстериор, да не попадне в селекцията за Евро'32.

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Снимки: Imago

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