Виндич-Тот подобри унгарския рекорд след победа на маратона във Варшава

Лили Ана Виндич-Тот подобри унгарския национален рекорд, както и рекорда на трасето, по време на маратона във Варшава в неделя. Само шест седмици след като спечели сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с личен рекорд от 2:27:21, Виндич-Тот постигна време от 2:24:48 за победата си в полската столица.

С това постижение тя подобри с повече от минута предишния национален рекорд на Унгария от 2:25:52, поставен от Нора Сабо на маратона във Валенсия през 2024 г. Времето ѝ е и най-бързото, регистрирано някога на полска земя.

Виндич-Тот се откъсна от етиопката Гелане Сенбете малко след 40-ия километър, за да си осигури първата победа в своята все още млада маратонска кариера, както и националния и рекорда на състезанието.

28-годишната атлетка поддържаше изключително равномерно темпо, записвайки почти идентични времена на двете половини от дистанцията по бързото и равно трасе. Тя премина половината от разстоянието за 72:20, което беше значително по-бързо от темпото за национален рекорд, а бившата състезателка в стийпълчейза почти не се отклони от него през втората част, завършвайки я за 72:28.

Виндич-Тот спечели пред Сенбете, която също беше възнаградена с най-добро лично постижение в кариерата си – 2:24:48. Кенийката Вивиан Косгей завърши подиума на трето място с време 2:28:34.

При мъжете победата бе спечелена убедително от кениеца Стивън Кибор с 2:09:19.

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Снимки: Gettyimages