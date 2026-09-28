Глинка спечели полумаратона в Гданск с нов рекорд на Полша

Носителката на Купата на Европа на 10 000 метра Елжбета Глинка подобри полския рекорд на полумаратона в Гданск в неделя. Глинка триумфира с време 68:48, превръщайки се в първата полякиня в историята, която слиза под 69 минути в тази дистанция. Предишният национален рекорд от 69:18 принадлежеше на Каролина Надолска и беше поставен през 2021 г.

Това е второто рекордно постижение за Глинка през годината, след като тя подобри и полския рекорд на 10 км с време 31:47 на състезание във Валенсия в средата на януари.

На 32 години Глинка може да се счита за късно откритие в състезателното бягане на дълги разстояния. Едва през 2024 г. тя започва да тренира сериозно и посочва попадането си в полския отбор за Европейското първенство по бягане през 2025 г. като повратен момент в кариерата си.

“След това състезание наистина започнах да вярвам, че мога да се състезавам на високо ниво. Това представяне ми даде огромен тласък на увереност и мотивация. То също така ми позволи да сбъдна детската си мечта – да представям страната си на голямо първенство“, сподели Глинка в интервю за Европейската атлетика.

Глинка завърши на четвърто място в общото класиране, като състезанието при мъжете беше спечелено от Адам Глоговски с време 65:13.

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Снимки: Imago