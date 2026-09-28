Незрящият Виктор Асенов се качи три пъти на Витоша за ден под неработещите лифтове

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов изпълни поредното си голямо предизвикателство. В Световния ден на туризма (27 септември) той се качи последователно под трите неработещи лифта, свързващи София с Витоша.

Асенов започна в 7.53 сутринта от долната станция на Симеоновския лифт и завърши на Копитото по залез - в 19.10 ч., като измина близо 40 км с около 3000 м положителна денивелация.

Приключението включи качване до х. Алеко, слизане до Драгалевци, качване отново до х. Алеко под Драгалевския лифт, преминаване покрай Камен дел и слизане до Княжево и качване от долната станция на Княжевския лифт до Копитото.

"Беше много вълнуващо, изискващо и вдъхновяващо. С "Трите лифта", както нарекохме това предизвикателство, искам да призова всички управляващи на местно и държавно ниво и всички, от които това зависи, да направят планината достъпна. Имаме чудесно богатство точно до София и е редно да се намери решение, за да могат хората да се качват на Витоша, като в същото време пазим природата", каза Асенов.

"И да - точно това е по-голямата тема. Там посланието ми е насочено към обществото. Нека всички заедно да полагаме усилия и мисъл за опазването на природата. Не можем да обвиняваме само политиците - промяната трябва да дойде от нас. Да си почистваме след себе си, да се грижим за планината", добави той.

Приключението трябваше да завърши с почистване на Копитото, но тази част се отлага с няколко дни. "Стигнахме точно по залез и това ни ограничи, но не ни е отказало. Твърдо сме решени и ще изпълним обещанието за почистването", каза Асенов.

"Благодаря на Божидар Къртунов от "Героите на бъдещето", с когото дадохме път на идеята за "Трите лифта" и я осъществихме. Благодаря на хората, които бягаха с мен и ме водиха по трасето - Ивайло Цветков, Калоян Пейчев-Кофето, Ники Дерменджиев и Божидар, както и на Деница Кирилова и Катерина Бояджиева за снимките и видеозаснемането и на Дебора, че се грижи за кучето ми водач Тади в планината".

"Темата за природата и планината съм приел лично. Затова благодарности за партньорите ми, защото споделят посланията и ценностите, в които вярвам. А аз вярвам, че заедно трябва да даваме личен пример с действията си, за да образоваме обществото и най-вече децата за връзката с природата, за опазването ѝ и за въпросите, свързани с хората с увреждания", добави Асенов, който е и мотивационен лектор и води безвъзмездни срещи с ученици.

През март 2025 г. той стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството "Еверестинг", като се качи 19 пъти поред от х. Алеко до Черни връх на сняг за 46 часа, без да спи, в благотворителна кампания за училището за кучета водачи. Тази година Асенов впечатли организаторите от Джиро д'Италия, като кара 9 км колело напълно самостоятелно в центъра на София. Той е завършвал успешно дуатлон на Витоша 100, 160-километровата дистанция на Персенк ултра, преминавал е и 770-километровата дистанция на Дунав ултра с тандемен велосипед от Видин до Дуранкулак.

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