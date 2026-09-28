Чардафон повели вицешампиона Шумен 61 на старта на сезона по хандбал

С гол 30 секунди преди края Чардафон спечели с 30:29 (15:14) в домакинството си на вицешампиона Шумен 61 в мач от първия кръг на шампионата на България по хандбал за мъже.

Двубоят беше много равностоен, като почти през цялата среща играта вървеше гол за гол. Гостите имаха аванс от 12:10 в 22-ата минута, но с три поредни попадения габровци обърнаха и запазиха аванса си до почивката.

В началото на втората част Чардафон дръпна с 16:14, но в 42-ата минута шуменци стигнаха до 21:19 в своя полза. Домакините бързо изравниха и срещата продължи равностойно до края. Половин минута преди сирената Чардафон поведе с 30:29, а в последната атака гостите не успяха да стигнат до изравняване.

Първите три срещи от сезона се играха вчера, а последният двубой от откриващия кръг между Пирин (Гоце Делчев) и НСА ще се състои на 24 октомври.



СНИМКА: Хандбален Клуб Чардафон// FACEBOOK

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google