Лейла Фернандес триумфира с титлата в Сингапур след блестящ финал

Канадската тенисистка Лейла Фернандес намери най-добрата си форма в последните етапи от сезона, след като спечели титлата на сингъл от турнира от сериите WTA 500 в Сингапур. Във финалния двубой канадката се наложи убедително над австралийката Талия Гибсън с 7:5, 6:0, за да вдигне първия си трофей за 2026 година.

След оспорван първи сет, завършил 7:5 в полза на Фернандес, канадката напълно доминираше във втората част и не остави никакви шансове на своята съперничка, затваряйки мача с категоричното 6:0.

Пътят на Фернандес до титлата в Сингапур бе изключително впечатляващ. В четвъртфиналите тя постигна чиста победа над първата поставена Мира Андреева с 6:2, 7:5, а на полуфиналите показа характер и осъществи обрат срещу полякинята Мая Чвалинска за крайното 1:6, 6:4, 6:2.

A special week in Singapore for Leylah Fernandez 💚#SgTennisOpen pic.twitter.com/klssS5c5Ag — wta (@WTA) September 27, 2026

Това е общо шеста титла на сингъл в кариерата на Лейла Фернандес и втора на ниво WTA 500 след успеха ѝ във Вашингтон през 2025 г. Благодарение на силната си седмица в Сингапур, канадката се изкачва с пет позиции до 26-о място в live ранглистата на WTA.

Турнирът в Сингапур бе съпътстван от сериозно напрежение и редица отказвания още преди началните кръгове, сред които бе и тази на третата в света Джесика Пегула. По-късно в надпреварата филипинката Александра Еала отпадна от рускинята Татяна Прозорова.

The winning moment 🤩



Leylah Fernandez is victorious in Singapore!#SgTennisOpen pic.twitter.com/QGsE95xsyl — wta (@WTA) September 27, 2026

Самата Прозорова обаче не успя да излезе за полуфиналния си мач срещу Талия Гибсън, след като бе отстранена поради медицински протокол за сътресение, претърпяно след удар с топка по време на мач на двойки.

Азиатският тур продължава с престижния турнир от сериите WTA 1000 China Open, който започва на 30 септември. Надпреварата в Пекин обаче също ще бъде белязана от отсъствието на ключови състезателки – Аманда Анисимова, Джесика Пегула, Сорана Кърстя и Марта Костюк вече потвърдиха, че пропускат събитието поради контузии.

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