Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Лейла Фернандес триумфира с титлата в Сингапур след блестящ финал

  • 27 сеп 2026 | 14:35
  • 276
  • 0
Лейла Фернандес триумфира с титлата в Сингапур след блестящ финал

Канадската тенисистка Лейла Фернандес намери най-добрата си форма в последните етапи от сезона, след като спечели титлата на сингъл от турнира от сериите WTA 500 в Сингапур. Във финалния двубой канадката се наложи убедително над австралийката Талия Гибсън с 7:5, 6:0, за да вдигне първия си трофей за 2026 година.

След оспорван първи сет, завършил 7:5 в полза на Фернандес, канадката напълно доминираше във втората част и не остави никакви шансове на своята съперничка, затваряйки мача с категоричното 6:0.

Пътят на Фернандес до титлата в Сингапур бе изключително впечатляващ. В четвъртфиналите тя постигна чиста победа над първата поставена Мира Андреева с 6:2, 7:5, а на полуфиналите показа характер и осъществи обрат срещу полякинята Мая Чвалинска за крайното 1:6, 6:4, 6:2.

Това е общо шеста титла на сингъл в кариерата на Лейла Фернандес и втора на ниво WTA 500 след успеха ѝ във Вашингтон през 2025 г. Благодарение на силната си седмица в Сингапур, канадката се изкачва с пет позиции до 26-о място в live ранглистата на WTA.

Турнирът в Сингапур бе съпътстван от сериозно напрежение и редица отказвания още преди началните кръгове, сред които бе и тази на третата в света Джесика Пегула. По-късно в надпреварата филипинката Александра Еала отпадна от рускинята Татяна Прозорова.

Самата Прозорова обаче не успя да излезе за полуфиналния си мач срещу Талия Гибсън, след като бе отстранена поради медицински протокол за сътресение, претърпяно след удар с топка по време на мач на двойки.

Азиатският тур продължава с престижния турнир от сериите WTA 1000 China Open, който започва на 30 септември. Надпреварата в Пекин обаче също ще бъде белязана от отсъствието на ключови състезателки – Аманда Анисимова, Джесика Пегула, Сорана Кърстя и Марта Костюк вече потвърдиха, че пропускат събитието поради контузии.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Сензацията в женския тенис на 2026 година спечели фенски вот, но предизвика напрежение

Сензацията в женския тенис на 2026 година спечели фенски вот, но предизвика напрежение

  • 27 сеп 2026 | 04:17
  • 2610
  • 0
Алкарас след драмата на „Лейвър Къп“: Дропшотът е моето оръжие от дете

Алкарас след драмата на „Лейвър Къп“: Дропшотът е моето оръжие от дете

  • 27 сеп 2026 | 03:04
  • 2692
  • 0
Рууд и Зверев изведоха Европа напред преди решителната неделя на Купа „Лейвър“

Рууд и Зверев изведоха Европа напред преди решителната неделя на Купа „Лейвър“

  • 27 сеп 2026 | 02:48
  • 2459
  • 0
Зверев от Лондон: След финала в Мелбърн спрях да вярвам, че някога ще спечеля Голям шлем

Зверев от Лондон: След финала в Мелбърн спрях да вярвам, че някога ще спечеля Голям шлем

  • 27 сеп 2026 | 02:18
  • 1493
  • 1
Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц

Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц

  • 27 сеп 2026 | 01:34
  • 1026
  • 0
Адриан Андреев загуби от чех в Пловдив пред погледа на Стоичков

Адриан Андреев загуби от чех в Пловдив пред погледа на Стоичков

  • 26 сеп 2026 | 20:07
  • 2096
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Янтра

Берое 0:0 Янтра

  • 27 сеп 2026 | 16:28
  • 1083
  • 0
Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 18466
  • 30
Изигра се първият мач за деня, остават още пет

Изигра се първият мач за деня, остават още пет

  • 27 сеп 2026 | 15:55
  • 36957
  • 7
Лигата на нациите: играе се първата среща за деня

Лигата на нациите: играе се първата среща за деня

  • 27 сеп 2026 | 15:57
  • 13856
  • 2
Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

  • 27 сеп 2026 | 15:10
  • 4700
  • 10
Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

  • 27 сеп 2026 | 10:09
  • 13288
  • 24