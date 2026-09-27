Лейла Фернандес триумфира с титлата в Сингапур след блестящ финал

Канадската тенисистка Лейла Фернандес намери най-добрата си форма в последните етапи от сезона, след като спечели титлата на сингъл от турнира от сериите WTA 500 в Сингапур. Във финалния двубой канадката се наложи убедително над австралийката Талия Гибсън с 7:5, 6:0, за да вдигне първия си трофей за 2026 година.
След оспорван първи сет, завършил 7:5 в полза на Фернандес, канадката напълно доминираше във втората част и не остави никакви шансове на своята съперничка, затваряйки мача с категоричното 6:0.
Пътят на Фернандес до титлата в Сингапур бе изключително впечатляващ. В четвъртфиналите тя постигна чиста победа над първата поставена Мира Андреева с 6:2, 7:5, а на полуфиналите показа характер и осъществи обрат срещу полякинята Мая Чвалинска за крайното 1:6, 6:4, 6:2.
Това е общо шеста титла на сингъл в кариерата на Лейла Фернандес и втора на ниво WTA 500 след успеха ѝ във Вашингтон през 2025 г. Благодарение на силната си седмица в Сингапур, канадката се изкачва с пет позиции до 26-о място в live ранглистата на WTA.
Турнирът в Сингапур бе съпътстван от сериозно напрежение и редица отказвания още преди началните кръгове, сред които бе и тази на третата в света Джесика Пегула. По-късно в надпреварата филипинката Александра Еала отпадна от рускинята Татяна Прозорова.
Самата Прозорова обаче не успя да излезе за полуфиналния си мач срещу Талия Гибсън, след като бе отстранена поради медицински протокол за сътресение, претърпяно след удар с топка по време на мач на двойки.
Азиатският тур продължава с престижния турнир от сериите WTA 1000 China Open, който започва на 30 септември. Надпреварата в Пекин обаче също ще бъде белязана от отсъствието на ключови състезателки – Аманда Анисимова, Джесика Пегула, Сорана Кърстя и Марта Костюк вече потвърдиха, че пропускат събитието поради контузии.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google