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Венцеслав Иванов за хикса с Левски 2007

  • 27 сеп 2026 | 11:56
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Венцеслав Иванов за хикса с Левски 2007

1:1 приключиха в Берковица, местния Ком и едноименният тим на град Левски. Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига. Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Мачът се провеждаше предимно в тяхната половина, като имахме превес във владението на топката и чистите положения. Те разчитаха на контраатака. Имат опитни и добри играчи за това нещо, но ние се ориентирахме много добре да им противодействаме, като категорично не допуснахме положения пред нашата врата. Това ми бяха изискванията и забележките от предните срещи, с които нашите играчи се справиха почти безупречно, като изключим нелепия гол в края на срещата. Имахме възможност да отбележим втори гол. Това е нашият пропуск за днешния мач, с което да наклоним везните в своя полза и да не остава разликата само един гол, при което млад отбор като нашия винаги може да се пропука и да допусне изравняване. Това ни се случва за второ домакинство. Иначе съм доволен от начина на провеждане на мача, противодействието на опитния противник и изграждането на много добри атаки, при които липсваше само завършващият пас или удар. Все пак трябва да отчетем факта, че минаваме през етапи, които са неизбежни за нов отбор и млади момчета, които правят първите си стъпки в мъжкия футбол. Мога да ги похваля, че към момента се справят много добре игрово, включително и резултатите са положителни, като днес само липсата на опит ни лиши от победа, с която щяхме да бъдем еднолично втори в класирането“.

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