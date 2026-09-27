Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация

  • 27 сеп 2026 | 11:53
  • 160
  • 0
ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация

Общото събрание на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация.

Делегатите гласуваха с мнозинство да отхвърлят предложението на шахматните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руската централа.

„Трябва да се съобразяваме с решенията на Спортния арбитражен съд (КАС). Същевременно се надявам, че ще намерим изход от настоящата ситуация и че един ден Руската шахматна федерация ще бъде напълно възстановена, след като условията на КАС бъдат изпълнени“, заяви президентът на ФИДЕ Тимур Турлов, цитиран от ТАСС, по време на заседанието в Самарканд, Узбекистан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Други спортове

Деми Волеринг грабна световната титла

Деми Волеринг грабна световната титла

  • 27 сеп 2026 | 10:53
  • 519
  • 0
За първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони

За първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони

  • 27 сеп 2026 | 10:26
  • 663
  • 0
Райън Тери с исторически четвърти пореден триумф на "Мистър Олимпия"

Райън Тери с исторически четвърти пореден триумф на "Мистър Олимпия"

  • 27 сеп 2026 | 10:19
  • 3066
  • 0
Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

  • 27 сеп 2026 | 10:09
  • 5335
  • 6
Спартак (Варна) излъга шампиона Локомотив (ГО) в първия кръг от шампионата по хандбал

Спартак (Варна) излъга шампиона Локомотив (ГО) в първия кръг от шампионата по хандбал

  • 26 сеп 2026 | 20:44
  • 1573
  • 0
Победа и загуба за българските отбори в предпоследния кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Победа и загуба за българските отбори в предпоследния кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 26 сеп 2026 | 20:03
  • 2481
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 3730
  • 5
Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 158033
  • 1301
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 33333
  • 427
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

  • 27 сеп 2026 | 00:10
  • 44588
  • 39
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

  • 26 сеп 2026 | 23:40
  • 57894
  • 355
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 8381
  • 0