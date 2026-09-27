Общото събрание на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация.
Делегатите гласуваха с мнозинство да отхвърлят предложението на шахматните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руската централа.
„Трябва да се съобразяваме с решенията на Спортния арбитражен съд (КАС). Същевременно се надявам, че ще намерим изход от настоящата ситуация и че един ден Руската шахматна федерация ще бъде напълно възстановена, след като условията на КАС бъдат изпълнени“, заяви президентът на ФИДЕ Тимур Турлов, цитиран от ТАСС, по време на заседанието в Самарканд, Узбекистан.
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