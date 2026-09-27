ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация

Общото събрание на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация.

Делегатите гласуваха с мнозинство да отхвърлят предложението на шахматните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руската централа.

„Трябва да се съобразяваме с решенията на Спортния арбитражен съд (КАС). Същевременно се надявам, че ще намерим изход от настоящата ситуация и че един ден Руската шахматна федерация ще бъде напълно възстановена, след като условията на КАС бъдат изпълнени“, заяви президентът на ФИДЕ Тимур Турлов, цитиран от ТАСС, по време на заседанието в Самарканд, Узбекистан.

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Снимки: Imago