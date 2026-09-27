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Тодор Манев: Жалко е, че не победихме

  • 27 сеп 2026 | 11:50
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Тодор Манев: Жалко е, че не победихме

2:2 приключиха в Казанлък, местния Розова долина и едноименния тим на Димитровград. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Без победител в Казанлък
Без победител в Казанлък

Тодор Манев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„ Говорихме си, че трябва да покажем реакция след загубата с 0:3. И точно това се случи. Тичаха, раздаваха се, бориха се. Според мен бяхме по-добрият отбор, особено през второто полувреме. Съжаляваме, че не победихме, но поне взехме точка. Жалко, че не са три. Ударихме две греди през второто полувреме и изпуснахме още две чисти положения при 2:2. Жалко е, защото точките ще ни трябват. Но пак е по-добре една, отколкото нула“.

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