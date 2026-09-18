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  3. Септември с много контузени преди дербито с Банско

Септември с много контузени преди дербито с Банско

  • 18 сеп 2026 | 10:14
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Септември с много контузени преди дербито с Банско

Септември (Симитли) гостува на ФК Банско в регионално дерби от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е в събота, 19-ти септември, от 17:00 часа на стадион „Свети Петър“ в Банско.„Белите“ изпращат тежки дни, в които отстъпиха с 0:2 на Миньор (Перник) в шампионата и със същия резултат на Беласица в турнира за Купата на България.И в двете срещи тимът допусна голове след 80-ата минута.Отборът е решен да се върне на победния път, но сериозни кадрови проблеми притесняват треньорския щаб начело със Спас Стоименов.

Той ще трябва да прекроява състава заради петимата отсъстващи. Извън игра е трайно контузеният Симеон Димитров, който вече тренира с отбора, но ще пропусне още няколко срещи.Тази седмица неприятни травми получиха Добромир Панчаревски и Илиан Петров. Аут за две седмици е и младия нападател Николай Николов.След мача с Беласица не тренира и Николай Андонов.

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