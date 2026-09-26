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Камен Иванов спечели титла при юношите в Добрич

  • 26 сеп 2026 | 15:50
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Камен Иванов спечели титла при юношите в Добрич

Камен Иванов триумфира с титлата на сингъл при юношите на турнира до 16 години от трета категория на Тенис Европа в Добрич. Надпреварата се проведе при много добри условия и организация на базата на ТК „Изида".

В изцяло български финал на сингъл при юношите Камен Иванов надделя над Христо Рашков с 6:4, 7:6. Така Иванов спечели титлата с пет поредни победи и без да загуби нито един сет. На трето място при юношите се класираха българите Мартин Валеов и Теодор Янков.

Във финала на сингъл при девойките Бианка Фагерлунд (Швеция) се наложи с 6:2, 6:2 над Виктория Траверсе (Украйна). На трето място при девойките се класираха българките Пламена Кукенска и Мария Мотреникова.

Доброто представяне на българските таланти на турнира беше допълнено от титлите на двойки за Калоян Гайдаджиев при юношите и Грейс Георгиева и Юлия Соловеева при девойките, добавят от Българската федерация по тенис.

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