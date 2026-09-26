Австралийски финал в Сеул

Втората поставена Кимбърли Бирел (Австралия) се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Сеул (Република Корея) от сериите WTA 250 с награден фонд 283 347 долара.

Бирел надигра в първия полуфинал шестата в схемата унгарка Ана Бондар със 7:5, 2:6, 6:1 в мач, продължил два часа и 22 минути.

Австралийската тенисистка изоставаше с 4:5 в първия сет, но с три поредни гейма стигна до успешното 7:5. Бондар изравни след по-стабилен втори сет, в който реализира три пробива срещу Бирел, но в третата част австралийката спечели шест поредни гейма за крайното 6:1 в двубоя.

Преди това Кимбърли Бирел елиминира американката Кейти Волинец след обрат с 2:6, 6:2, 7:5, докато Ана Бондар отстрани на четвъртфиналите четвъртата поставена румънка Елена-Габриела Русе с 6:4, 1:6, 6:2.

Във втория полуфинал петата поставена Мая Джойнт преодоля Алина Корнеева след 6:2, 1:0 и отказване на рускинята заради контузия след 61 минути игра, като така осигури изцяло австралийски финал на турнира в Сеул.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google