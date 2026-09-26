Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Австралийски финал в Сеул

  • 26 сеп 2026 | 14:46
  • 317
  • 0
Австралийски финал в Сеул

Втората поставена Кимбърли Бирел (Австралия) се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Сеул (Република Корея) от сериите WTA 250 с награден фонд 283 347 долара.

Бирел надигра в първия полуфинал шестата в схемата унгарка Ана Бондар със 7:5, 2:6, 6:1 в мач, продължил два часа и 22 минути.

Австралийската тенисистка изоставаше с 4:5 в първия сет, но с три поредни гейма стигна до успешното 7:5. Бондар изравни след по-стабилен втори сет, в който реализира три пробива срещу Бирел, но в третата част австралийката спечели шест поредни гейма за крайното 6:1 в двубоя.

Преди това Кимбърли Бирел елиминира американката Кейти Волинец след обрат с 2:6, 6:2, 7:5, докато Ана Бондар отстрани на четвъртфиналите четвъртата поставена румънка Елена-Габриела Русе с 6:4, 1:6, 6:2.

Във втория полуфинал петата поставена Мая Джойнт преодоля Алина Корнеева след 6:2, 1:0 и отказване на рускинята заради контузия след 61 минути игра, като така осигури изцяло австралийски финал на турнира в Сеул.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Макенроу избра идеалните състави за Купа „Лейвър“ и остави Алкарас резерва

Макенроу избра идеалните състави за Купа „Лейвър“ и остави Алкарас резерва

  • 26 сеп 2026 | 08:05
  • 2047
  • 0
Зверев за думите на Алкарас: Благодаря, но годината още не е приключила

Зверев за думите на Алкарас: Благодаря, но годината още не е приключила

  • 26 сеп 2026 | 05:36
  • 947
  • 0
Алкарас и Меншик увеличиха преднината на Европа в "Лейвър Къп"

Алкарас и Меншик увеличиха преднината на Европа в "Лейвър Къп"

  • 26 сеп 2026 | 05:08
  • 3718
  • 0
Рафа Ходар срази Бублик и изведе Европа напред

Рафа Ходар срази Бублик и изведе Европа напред

  • 26 сеп 2026 | 03:25
  • 1223
  • 0
Федерер за контузиите на Алкарас и Синер: Част от играта и въпрос на късмет

Федерер за контузиите на Алкарас и Синер: Част от играта и въпрос на късмет

  • 26 сеп 2026 | 03:12
  • 1176
  • 0
Безупречен Адриан Андреев се класира за полуфиналите в Пловдив

Безупречен Адриан Андреев се класира за полуфиналите в Пловдив

  • 25 сеп 2026 | 22:12
  • 1204
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 52758
  • 75
България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 26403
  • 65
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

  • 26 сеп 2026 | 15:47
  • 6317
  • 7
Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 91900
  • 312
Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

  • 26 сеп 2026 | 08:50
  • 45371
  • 82
Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

  • 26 сеп 2026 | 12:50
  • 18423
  • 16