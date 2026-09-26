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Милош Карол и Андрю Полсън спечелиха на двойки в Пловдив, румънка и гъркиня триумфираха при дамите

  • 26 сеп 2026 | 17:51
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Милош Карол и Андрю Полсън спечелиха на двойки в Пловдив, румънка и гъркиня триумфираха при дамите

Поставените под номер 1 в схемата Милош Карол (Словакия) и Андрю Полсън (Чехия) спечелиха титлата на двойки от международния турнир по тенис в Пловдив, след като надделяха над Богдан Павел (Румъния) и Бенямин Винтер Лопес (Испания) с 6:3, 6:4 за час и 10 минути игра.

Карол и Полсън направиха единствения пробив в осмия гейм и го защитиха в следващата част, за да сложат край на първия сет при 6:3. Словашко-чешката двойка постигна нов брейк за 2:1 във втората част и въпреки че този път Павел и Лопес го върнаха, Карол и Полсън поведоха отново за 4:3. Те взеха следващите си два сервис-гейма и затвориха двубоя на първи мачпойнт.

Българските тенисисти отпаднаха още в първия кръг на надпреварата на двойки.

При дамите също спечелиха поставените под номер 1 Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които на полуфиналите отстраниха Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия). Днес румънката и гъркинята надделяха с 6:0, 7:6(2) срещу шведките Селин Хенеман и Нели Тараба Валберг, които вчера надвиха Лидия Енчева и Ива Иванова.

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