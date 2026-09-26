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Лейла Фернандес се класира за мача за титлата на турнира в Сингапур

  • 26 сеп 2026 | 17:17
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Лейла Фернандес се класира за мача за титлата на турнира в Сингапур

Лейла Фернандес се класира за финала на турнира по тенис WТА500 на твърда настилка в Сингапур с награден фонд от 1 206 446 долара. Поствената под номер 6 канадка се наложи след обрат с 1:6, 6:4, 6:2 срещу финалистката от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска за два часа и 10 минути.

Полякинята, която е пета в схемата, спечели лесно първия сет, но след това 31-годишната Фернандес поведе с пробив и 3:1 във вторията част. Хвалинска направи обрат до 4:3, но след това загуби следващите три гейма и резултатът в мача стана 1:1.

В третия сет финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес нямаше затруднения и се наложи с 6:2, печелейки на два пъти подаването на полската тенисистка.

В мача за титлата в неделя представителката на Канада ще се изправи срещу Талия Гибсън. Австралийката продължи в последната фаза от турнира без игра, след като рускинята Татяна Прозорова прекрати участието си в турнира преди полуфиналите.

Фернандес е с пет титли в кариерата си до момента, докато 22-годишната Гибсън няма шампионски трофей от турнирите на WТА.

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