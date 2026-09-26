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Марек с проблеми за гостуването на Локомотив (ГО)

  • 26 сеп 2026 | 11:25
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Марек с проблеми за гостуването на Локомотив (ГО)

Марек гостува на Локомотив (ГО) в 11-ия кръг на Втора лига. Мачът е в събота от 16 часа на стадиона в Горна Оряховица.

Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига
Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига

Отборът от Дупница бе затруднен от контузии, след като наказанията на основни футболисти изтекоха. Поради травма срещата миналия кръг с Рилски спортист пропусна полузащитникът Никола Тодоров. Валери Йорданов пък се възстановява от контузията, получена при гостуването на Янтра, а новото попълнение Преслав Георгиев все още не е направил дебют, заради проблеми с адукторите.

Трайно извън групата е оперираният Християн Джаджаров. Старши треньорът Анжело Кючуков е лишен и от Даниел Кирилов, който е с юношеския национален отбор на България.

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