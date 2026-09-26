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Анди Керъл сподели от кого е бил разочарован в Ливърпул

  • 26 сеп 2026 | 11:23
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Анди Керъл сподели от кого е бил разочарован в Ливърпул

След като намери сили да разкрие, че е бил жертва на сексуално посегателство от мъж, бившият нападател Анди Керъл сподели и впечатлението си от един свой съотборник. Става дума за Джо Коул, с когото двамата се засякоха в Ливърпул и по-късно в Уест Хам. Историята е част от автобиографията на тарана - “Owning It”.

Керъл вече е на 37-години, но все още играе - в английската шеста дивизия с екипа на Дагенъм енд Редбридж.

„Съблекалнята на Ливърпул изглеждаше много по-малко сплотена от тази на Нюкасъл – понякога просто нямаш правилната комбинация от характери, а някои от момчетата дори не ми говореха - пише Керъл. - Местата ни в съблекалнята бяха подредени според номерата на екипите, така че от едната ми страна беше Джерард (8), а от другата – Джо Коул (10). Джерард ме питаше какво съм правил, но Джо на практика беше ням.

Като дете му се възхищавах и си мислех, че ще прояви интерес към мен, тъй като и той беше смятан за човек, когото го очаква голямо бъдеще още като тийнейджър. Но той дори не ми казваше „Добро утро“. Аз си мислех: „Приятелю, аз съм нов тук, не ми е лесно, дай ми поне нещо!“

Но ето какво е интересното: когато по-късно с Джо бяхме заедно в Уест Хам, той беше напълно различен човек. Танцуваше из съблекалнята, прегръщаше ме и ме поздравяваше с пляскане по ръката. Една вечер, когато излязохме, му казах: „Мислех, че в Ливърпул беше малко задник. Седеше до мен месеци наред и не ми каза нито дума. А сега се държиш така, сякаш съм ти най-добрият приятел. Какво се случи?“

Джо ми обясни, че в Ливърпул се е чувствал много потиснат, че е знаел, че клубът не го иска, и затова не е искал да бъде там. Беше си втълпил: „Просто идвай, не се набивай на очи, върши си работата и се махай.“ Той ми се извини и нещо, което тогава ми се беше сторило много странно, изведнъж придоби смисъл.“

Анди Керъл разкри болезнена тайна
Анди Керъл разкри болезнена тайна
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